Assalto a empresários termina em perseguição e tiroteio em Tucuruí (PA)

Foto: Reprodução | Trio armado roubou joias avaliadas em R$ 200 mil e manteve motorista de aplicativo refém; vítima foi baleada de raspão.

A Polícia Civil está à procura de três homens suspeitos de assaltar um casal de empresários e fazer um motorista de aplicativo refém, nesta quinta-feira (28), em Tucuruí, sudeste do Pará. O crime aconteceu por volta das 15h, na Avenida Michel Dib Tachy, no Bairro Parque dos Buritis I, quando os empresários foram surpreendidos pelos assaltantes.

Segundo relatos, dois criminosos abordaram o casal que estava em uma caminhonete: um deles obrigou o condutor a descer e se deitar no asfalto, enquanto o outro rendeu a mulher. Um terceiro integrante do grupo permaneceu no carro usado na fuga, que havia sido tomado de um motorista de aplicativo minutos antes. Toda a ação foi registrada por câmeras de segurança.

As vítimas haviam marcado encontro com um suposto comprador para apresentar joias. Os assaltantes fugiram levando cerca de R$ 200 mil em joias, dois celulares, uma máquina de cartão e a chave do veículo do casal. A Polícia Militar foi acionada e iniciou buscas na região.

Localizados em fuga, os criminosos atiraram contra os policiais, dando início a uma troca de tiros. Pouco depois, o carro usado na ação foi novamente visto na Vicinal do Morcegão, nas proximidades do presídio, na rodovia Transcametá. Mais uma vez, os suspeitos dispararam contra a guarnição e seguiram em direção a uma área de mata. Durante a perseguição, um pneu do carro estourou, obrigando o trio a abandonar o veículo e escapar a pé.

No porta-malas do carro abandonado, os policiais encontraram o motorista de aplicativo mantido refém. Ele contou que foi rendido pelos assaltantes assim que aceitou a corrida. O homem foi atingido de raspão na cabeça durante a troca de tiros, mas recebeu atendimento médico na UPA e não corre risco de morte. As diligências continuam para identificar e capturar os envolvidos, além de recuperar os bens roubados.

Fonte: Estado do Pará On-line/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/08/2025/09:23:45

