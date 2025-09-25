Assalto cinematográfico: grupo invade joalheria na Califórnia e leva mais de US$ 1 milhão em joias

Foto: Reprodução | Cerca de 20 criminosos armados atacaram uma joalheria em plena luz do dia; parte da quadrilha foi presa e parte das joias recuperada.

Um grupo de aproximadamente 20 assaltantes armados invadiu uma joalheria na Califórnia, nos Estados Unidos, e roubou mercadorias avaliadas em mais de US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,3 milhões).

Os criminosos usaram pistolas, martelos e picaretas para quebrar vitrines, e um deles chegou a efetuar disparos, mas ninguém ficou ferido.

Após o ataque, fugiram em veículos estacionados próximos ao local. A polícia iniciou perseguição, mas suspendeu a ação devido ao risco para civis. Ainda assim, sete suspeitos foram presos e parte das joias recuperada.

