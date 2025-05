Assalto frustrado: Suspeito é preso dentro de UMEI e comparsa em área de empresa, em Santarém (PA)

Foto:Reprodução | Na tarde de terça-feira (27), uma ação conjunta da Polícia Militar conseguiu capturar dois indivíduos suspeitos de assaltar uma residência no bairro Floresta, em Santarém. Um foi capturado dentro da área de uma empresa e o outro comparsa invadiu uma UMEI (Unidade Municipal de Ensino Infantil).

Os suspeitos identificados como Madson Passos da Cruz, vulgo ‘Noturno’ e Athos Davi Nascimento Galvão, após tentarem fugir com os objetos do roubo, foram surpreendidos por uma guarnição da Polícia Militar que realizava rondas no perímetro.

Imediatamente foi acionado apoio para a ação policial que contou com militares do 3º BPM, 35º BPM, 2ª BME (Batalhão de Missões Especiais) e 1ª CIPamb (Companhia Independente de Polícia Ambiental).

Durante o roubo, os assaltantes ainda foram violentos com as vítimas. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram um dos suspeitos fugindo a pé e em posse de uma arma de fogo. Inclusive, chegaram a disparar, mas felizmente ninguém saiu ferido.

Além da prisão foi possível recuperar as joias roubadas, aparelhos celulares e a arma de fogo utilizada no crime. A dupla foi conduzida até a UIP (Unidade de Polícia) do bairro Nova República para os procedimentos cabíveis.

Fonte: O Impacto e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/05/2025/14:23:07

