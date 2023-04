Assassinato de homem na zona rural de Trairão teria sido motivado por morte de porco

Vítima Antonio Giliard Lima Barbosa, de 42 anos. Foto: Reprodução

De acordo com a polícia, o suspeito era morador da propriedade vizinha à que a vítima foi morta; homem está foragido

No último dia 27 de março de 2023, o corpo de Antonio Giliard Lima Barbosa, de 42 anos, foi encontrado em uma propriedade há cerca de 20 km do distrito de Caracol, em Trairão (PA). O homem, conhecido pelo apelido de “Negão”, foi localizado pelo patrão. A Polícia Militar (PM) foi acionada e informou a Polícia Civil para que fossem realizados os devidos procedimentos.

Segundo informações, desde então, as investigações estavam em andamento, e nesta quinta-feira (03), uma atualização sobre o caso foi divulgada. A polícia aponta que o autor do homicídio é uma pessoa identificada apenas pelo prenome de Paulo, morador da propriedade vizinha à que a vítima foi morta. A motivação teria sido pelo fato de “Negão” ter matado um porco de Paulo para se alimentar.

No local do crime, foram encontrados pedaços do porco que a vítima estava cozinhando no momento do homicídio. Além disso, foi constatado que ele possuía ao menos três perfurações por arma de fogo na parte de trás da cabeça.

Testemunhas relataram ter visto Paulo se evadindo do local em sua caminhonete, e até o momento ele não foi localizado, apesar das buscas policiais. A polícia continua trabalhando para capturar o suspeito.

Por:Jornal Folha do Progresso/ Com informações do Portal Giro, em 03/04/2023/17:35:51

