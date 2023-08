Assassinato em Santarém: homem sai de casa de madrugada e é morto com ao menos 6 tiros

Corpo de Anderson (Foto:Blog do Justiceiro Stm).

De acordo com familiares, a vítima saiu da sua residência localizada próximo ao local do crime, possivelmente atraída por seu algoz

Um homem identificado como Anderson Luís de Sousa Figueira, 29 anos, foi morto com ao menos 6 disparos de arma de fogo, na madrugada desta quinta-feira (17), por volta das 4h, na esquina da Rua Rosa Vermelha com Travessa Margarida, no bairro Aeroporto Velho, em Santarém, oeste do Pará.

As informações foram divulgadas pelo site O Impacto e pelo Blog do Siki. De acordo com familiares, a vítima saiu da sua residência localizada próximo ao local do crime, possivelmente atraída por seu algoz. Ao Blog do Siki, a esposa da vítima informou que Anderson estava deitado, assistindo à televisão, e saiu de casa por volta de 4h sem dar explicações. Ela disse que não tinha conhecimento do envolvimento com a criminalidade ou se ele estava devendo pra alguém.

A Polícia Militar foi acionada por volta de 4h15, pela vizinhança que ouviu os disparos. A Polícia Criminal informou que pelo menos 6 disparos foram efetuados. O Samu estava no local para constatar o óbito. O investigador da Polícia Civil foi ao local e disse que o caso deve ser encaminhado para a especializada em homicídios.

Familiares informaram que Anderson deixa 2 filhos, um de 10 e outro de 3. A mulher dele estava grávida de 7 meses.

Fonte:O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/08/2023/09:42:02

