Assassino de paraense de Santarém revela onde está o corpo

De acordo com familiares de Anna Laura Costa, que era soldado no exército dos EUA, o namorado da jovem fez um acordo com a polícia de Los Angeles para indicar a localização do corpo.

Após fazer um acordo com a polícia de Los Angeles, responsável pela investigação do caso, familiares da santarena Anna Laura Costa, de 22 anos, foram comunicados neste sábado (07), que o namorado dela, Luís Antônio Gomes Akay indicou a localização do corpo da jovem, . O assassino confesso relatou que o corpo da vítima está em uma região montanhosa, mas devido ao mau tempo na região, ainda não foi localizado.

Familiares de Anna Laura relataram que Luís Antônio Gomes Akay manteve contato com a família da vítima no início das buscas. Em um áudio enviado a um dos parentes de Anna, ele conta o que suspostamente teria acontecido no dia do desaparecimento.

“Nada, a gente só discutiu, ela saiu do quarto. Pensei que ela só ia tomar um ar, fazer alguma coisa e não voltou, entendeu? A mulher acabou de me ligar da polícia reclamando que eu tô ligando demais, falou que ‘ela não está desaparecida, ela pegou um vôo pra casa e ela simplesmente não quer estar mais com você’. Aí eu falei que não tinha como porque ela tinha deixado todas as coisas dela, até o uniforme do exército. Aí sabe o que ela falou pra mim? ‘As coisas são como você quiser, se você quiser você deixa aí, se quiser joga fora, não tem importância, mas ela não está desaparecida’. Acredita que ela falou isso?”

Ainda de acordo com a família, Luís Antônio teria dito que gastou dois galões de gasolina durante as buscas por Anna Laura. Entretanto, após ser interrogado, ele confessou que havia matado a namorada, mas não revelou onde estava o corpo.

Desde então, a polícia buscava uma forma do assassino confesso revelar onde estava o corpo. Foi então que um acordo foi proposto, para que Luís pagasse uma fiança e pudesse aguardar o julgamento em liberdade, caso revelasse onde o corpo estava. O valor da fiança é de U$$ 2 milhões, que equivale a aproximadamente R$ 10 milhões, sendo que essa quantia precisa ser paga em espécie.

A família da vítima não soube informar se esse valor foi informado ao assassino confesso, somente que ele aceitou o acordo e indicou que o corpo de Anna Laura está em uma região de montanhas, de difícil acesso quando chove.

“Os detetives de Los Angeles estão à frente do caso, e formalizaram o comunicado à família de que a Anna realmente tinha sido assassinada por Luís Antônio. Eles também disseram que ele não é mais considerado suspeito, é assassino confesso. Também falaram que as próximas informações vão demorar pra ser dadas porque como o corpo está em uma região de montanha, com o mau tempo na Califórnia diculta, então eles não conseguiram concluir as buscas”, relatou uma prima de Anna Laura que está acompanhando a investigação.

Caso indefinido

Uma das primas de Anna Laura relatou ao g1 que havia conversado com a vítima no dia 22 de dezembro de 2022, quatro dias antes do seu desaparecimento. A vítima dizia para a prima, que Luís era apenas um ficante fixo, e que já estava cansada dele. (veja o print da conversa)

A prima afirmou ainda que Anna Laura era muito reservada, e a família não sabia muito da sua vida amorosa, o máximo que havia entre o casal era um envolvimento, já que não se viam frequentemente. Isso porquê Anna Laura morava na Virgínia, e Luís em Nova Jersey. A família também nega que eles estavam noivos ou moravam juntos, como alguns portais noticiaram.

O casal não tinha contato diário, e se via ocasionalmente, na maioria das vezes durante as viagens curtas que fazia. De acordo com a família de Anna Laura, Luís tinha uma obsessão pela jovem. Eles se conheciam há dois anos, mas os parentes não sabem dizer há quanto tempo exatamente estavam se relacionando.

“Ele conheceu a Anna através de uma prima nossa que mora nos EUA e alugava quartos. Ele era inquilino dela, e aí desde a primeira vez que viu Anna Laura, ele criou uma obsessão por ela, queria conquistá-la a todo custo, mas a Anna não queria ele, e ele continuou insistindo. Ele sempre tentava impressionar ela, e uma das formas que ele encontrava era com as viagens. Ele não tinha muitas condições financeiras, então passava o mês trabalhando para juntar dinheiro e eles conseguirem viajar”, contou uma prima da vítima.

Suspeito de feminicídio e estelionato

Com a repercussão do caso nas redes sociais, a família de Anna Laura descobriu que Luís Antônio Gomes Akay é suspeito de matar uma outra jovem há seis anos. A vítima teve um relacionamento de mais ou menos 4 meses com o suspeito, e após pedir para terminar, ela desapareceu em 27 de fevereiro de 2017 e nunca foi encontrada.

O caso foi arquivado por falta de provas, e o corpo não ter sido encontrado. Porém, devido ao caso da vítima mais recente, voltará a ser investigado. Por questões judiciais, nem o nome da outra jovem nem a cidade podem ser divulgados até a devida autorização.

Além dos feminicídios, a família de Anna Laura também recebeu diversas mensagens de brasileiros que moram nos Estados Unidos e relataram que sofreram golpes de estelionato de Luís Antônio Gomes Akay.

