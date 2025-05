(Foto>Reprodução) O Tribunal do Júri da Comarca de Novo Progresso vai julgar 3 processos no mês de maio de 2025. A primeira sessão de julgamento ocorreu no dia 26 de maio. O júri tem inicio as 09h00min, no plenário da Câmara Municipal.

O Tribunal do Júri da Comarca de Novo Progresso (TJPA) vai julgar três (3) processos no mês de maio de 2025. A primeira sessão de julgamento teve início nesta segunda-feira, 26 de maio de 2025 nas dependências da Câmara Municipal.

1º JURI – A réu Jocelia Cardoso Rosa, foi condenada a 47 anos e 1 mês, por participação no assassinato do irmão e da cunhada. “O julgamento dela aconteceu no Tribunal do Júri de Novo Progresso e durou mais de 20 horas. Outros três réus no caso também foram condenados. A acusação foi do MPPA (Ministério Público do Estado do Pará)

*CRIME LINHA GAÚCHA – Acusada de mandar matar irmão e cunhada é condenada a 47 anos e 1 mês de prisão em júri popular

“A sentença foi proferida pelo Juiz Wallace Carneiro de Souza titular da comarca de Novo Progresso-PÁ”.

2º JURI – Nesta quarta-feira, 28 de maio de 2025, senta na cadeira de réu Laudelino Flores (acusado matar empresário Barroso), em agosto de 2024, em Novo Progresso. Assassino do empresário Barroso será julgado hoje por crime de 2013 em júri popular em Novo Progresso.

Laudelino Flores foi investigado pelo homicídio brutal de Giberto Nogueira Barroso, ocorrido no dia 22 de agosto de 2024, em Novo Progresso/PA. A vítima foi assassinada em frente à sua residência, ao ser abordada por dois indivíduos em uma motocicleta.

A investigação foi conduzida pela equipe da Delegacia de Novo Progresso, que conseguiu elementos para a expedição de mandados de prisão. Após o compartilhamento de informações, a Delegacia do Castelo dos Sonhos monitorou e localizou o investigado.

Além do homicídio mencionado, Laudelino Flores já possuía outro mandado de prisão preventiva em aberto por crime semelhante e responderia em liberdade por um terceiro homicídio.

3º JURI – O Padrasto Cleiton de Sá Freitas é acusado de matar o enteado enforcado por vingança por ciúmes da ex-companheira em Novo Progresso [matou menino de 7 anos], o crime ocorreu em setembro de 2024, ele foi preso e confessou o crime.

Conforme investigação da policia o casal estava em uma festa ingerindo bebida alcoólica , por volta das 02h00min houve um desentendimento por ciúmes, o padrasto saiu do local e foi para sua residência no Bairro Jardim Planalto, e enforcou o menino com uma corda. O enteado de 7 anos estava dormindo quando foi enforcado. A mãe do menino Enzo de 7 anos, foi avisada pelo celular pelo companheiro que havia matado o menino, no entanto ela não recebeu a mensagem e o caso só foi descoberto na manhã deste domingo (15), a polícia militar foi acionada e o padrasto foi preso em flagrante.

