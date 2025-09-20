Assassino invade padaria e executa jovem, no sudeste do Pará

Foto:Reprodução | Vítima foi morta no Bairro Santa Rosa, por volta de 18 horas.

No final da tarde desta sexta-feira (19), por volta de 18h, um jovem, identificado como “Saymon”, foi executado a tiros, no interior de uma padaria, localizada no Bairro Santa Rosa, em Marabá, no sudeste do Pará.

De acordo com as primeiras informações, o assassino teria invadido o imóvel e executado a vítima a sangue frio. Os detalhes e a dinâmica do homicídio não foram divulgados. A autoria e motivação do crime ainda são desconhecidas. Depois de matar o rapaz, o atirador fugiu para rumo ignorado.

Segundo pessoas próximas à família, o jovem teve o pai assassinado anos atrás. A Polícia Militar foi acionada para preservar o local de crime. A Polícia Civil e o Instituto Médico Legal (IML) deverão iniciar as investigações e remover o corpo para realização de perícia médica.

A 21ª Seccional Urbana abrirá um inquérito policial para investigar o caso. Até o fechamento da matéria nenhum suspeito havia sido preso. No local, como sempre, prevalece a lei do silêncio: “ninguém sabe, ninguém viu”.

Fonte: Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/09/2025/08:00:00

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...