Assessor parlamentar é preso com R$ 700 mil e exonerado da Assembleia Legislativa de Roraima

Foto: Reprodução – Facebook e Divulgação – Polícia Federal | O corretor de imóveis e assessor parlamentar Jackson Renei Aquino de Souza, de 38 anos, natural de Itaituba, no sudoeste do Pará, foi exonerado nesta quarta-feira (23) do cargo comissionado que ocupava na Assembleia Legislativa de Roraima (Ale-RR). Ele foi preso em flagrante pela Polícia Federal na última segunda-feira (21), ao sair de uma agência bancária com R$ 700 mil em espécie, suspeito de envolvimento em um dos maiores ataques hackers já registrados no Brasil, que desviou milhões de contas de instituições financeiras.

Jackson, que trabalhava como assessor do deputado estadual Neto Loureiro (PMB), teve a prisão convertida em preventiva após audiência de custódia. Em depoimento, alegou que os valores seriam parte de uma negociação de compra de uma fazenda com um garimpeiro venezuelano, mas admitiu desconhecer a origem das transferências, que somaram R$ 2,4 milhões. Os recursos teriam sido enviados à sua conta por duas empresas investigadas por ligação com o esquema criminoso.

A Polícia Federal entende que Jackson agiu com “cegueira deliberada”, ao ignorar intencionalmente sinais claros de ilegalidade. Ele afirmou sustentar a esposa e três filhas pequenas, e disse ter uma renda mensal de R$ 14 mil, somando os salários como assessor e corretor de imóveis. A exoneração dele foi publicada no Diário Oficial da Ale-RR. Em nota, o deputado Neto Loureiro afirmou que o ex-assessor estava de férias e declarou não compactuar com atos ilegais.

Fonte: G1 Roraima e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/07/2025/13:57:35

