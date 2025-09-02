Assista ao julgamento do Bolsonaro no STF ao vivo

O julgamento ocorrerá ao longo de duas semanas, em 5 diferentes dias. Ex-presidente é apontado como principal articulador e beneficiário de tentativa de golpe. O g1 transmite em tempo real.

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) começa a julgar a partir desta terça-feira (2) a denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus, por tentativa de golpe de Estado em 2022.

Onde assistir ao julgamento ao vivo?