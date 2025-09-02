Bolsonaro julgamento
Brasil Notícias 

Assista ao julgamento do Bolsonaro no STF ao vivo

Chellsen Carneiro
image_pdfimage_print

O julgamento ocorrerá ao longo de duas semanas, em 5 diferentes dias. Ex-presidente é apontado como principal articulador e beneficiário de tentativa de golpe. O g1 transmite em tempo real.

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) começa a julgar a partir desta terça-feira (2) a denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus, por tentativa de golpe de Estado em 2022.

Onde assistir ao julgamento ao vivo?

A TV Justiça transmite o julgamento ao vivo.

Quanto tempo vai durar o julgamento?

O julgamento ocorrerá ao longo de duas semanas, em 5 diferentes dias. Está previsto o seguinte cronograma:

2 de setembro – 9h às 12h e 14h às 19h

  • Acusação e defesa

3 de setembro – 9h às 12h

  • Acusação e defesa

9 de setembro – 9h às 12h e 14h às 19h

  • Votos

10 de setembro – 9h às 12h

  • Votos

12 de setembro – 9h às 12h e 14h às 19h

  • Sentença

Quais são os crimes atribuídos a Bolsonaro?

Bolsonaro é acusado pela PGR como “principal articulador, maior beneficiário e autor” das ações voltadas à ruptura do Estado Democrático de Direito para se manter no poder mesmo com a derrota para Lula (PT) em 2022.

Os crimes descritos pelo processo são:

  • Organização criminosa armada: pratica o crime quem lidera organização de quatro ou mais pessoas, estruturalmente ordenada, com uso de armas, caracterizada pela divisão de tarefas, visando à prática de crimes;
  • Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito: acontece quando alguém tenta com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais;
  • Golpe de Estado: fica configurado quando uma pessoa tenta depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído;
  • Dano qualificado contra o patrimônio da União: ocorre quando alguém age para destruir, inutilizar ou deteriorar o patrimônio da União, com considerável prejuízo para a vítima;
  • Deterioração de patrimônio tombado: o crime fica caracterizado quando alguém age para destruir, inutilizar ou deteriorar bem especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial.

As penas máximas para crimes atribuídos a Bolsonaro podem levar a uma condenação de 43 anos de prisão.

Fonte: g1 /Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/09/2025/10:34:13

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.
“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”
Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br   e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

You May Also Like

AAal86F.img

Miss Bumbum do DF aparece desfigurada e denuncia agressão de policial; imagens são fortes

Adecio 0
rainha

Empresária de Cuiabá vence concurso internacional de beleza aos 81 anos: ‘estou realizada’

Maria Alessandra 0
menino1

Milagre: Jovem sobrevive à cirurgia para retirar prego cravado no coraçã

Maria Alessandra 0
%d blogueiros gostam disto: