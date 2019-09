Associações pedem proteção a jornalista que noticiou ‘Dia do Fogo’

(Foto:Reprodução)-Associações de jornalismo se manifestaram para pedir ao governo do Pará proteção ao jornalista Adécio Piran, que noticiou a articulação de produtores locais para promover o “Dia do Fogo”.

Piran é editor da Folha do Progresso (PA), de Novo Progresso. Ele publicou em 5 de agosto reportagem dizendo que 1 grupo de fazendeiros e produtores se organizava para promover uma série de queimadas. Em 10 de agosto foi verificado aumento expressivo no número de incêndios na região. O caso é investigado pela Polícia Federal.

A ABI (Associação Brasileira de Imprensa) enviou carta ao governador do Pará, Helder Barbalho, manifestando preocupação com ameaças que o profissional de imprensa vem sofrendo depois da publicação do texto.

Na carta, o presidente da ABI, Paulo Jeronimo de Sousa, afirma que as ameaças “se caracterizam em uma tentativa de cerceamento do seu trabalho profissional e um ataque à Liberdade de Expressão”. Pede, ainda, o empenho pessoal de Barbalho para garantir a segurança do jornalista e a manutenção do veículo de imprensa.

A Fenaj (Federação Nacional dos Jornalistas) e o Sinjor-PA (Sindicato dos Jornalistas do Estado do Pará) também já haviam divulgado nota conjunta em que denunciam as ameaças feitas ao repórter e pedem providências do governo do Estado.

“O Sinjor-PA e a FENAJ repudiam mais um atentado contra o exercício do jornalismo, da liberdade de imprensa e de expressão. As entidades também pedem providências ao Governo do Estado do Pará e seus órgãos de Segurança Pública para garantir a integridade física e os direitos do jornalista Adecio Piran e que sejam identificados e punidos os autores das ameaças”, diz a nota.

Por:poder360.com.br

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...