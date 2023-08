Associadas AMPORT e CDP recebem representantes do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA)

Amport e CDP com representantes do MAPA – (Foto-Reprodução)

O Diretor Presidente da AMPORT, Flávio Acatauassú, juntamente com o Diretor de Gestão Portuária da CDP, Alexandre Carvalho, receberam no Complexo Portuário de Vila do Conde, Barcarena (PA), representantes do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA). Participaram da visita, que aconteceu no último dia 17 de agosto, Carlos Alberto Nunes Batista, Secretário da Câmara Temática de Infraestrutura e Logística do Agronegócio (CTLOG); Carlos Alberto Batista, Fiscal Federal Agropecuário; e Sávio Rafael Pereira, Secretário Adjunto do MAPA.

A comitiva visitou as instalações dos Terminais de Uso Privado (TUPs) da Hidrovias do Brasil, Unitapajós, Imerys e TGPM, assim como a Estação de Transbordo Fluvial da Mega Logística. Já na Companhia Docas do Pará (CDP), o grupo conheceu a operação do Porto Público e visitou as áreas em arrendamento e as já arrendadas da Companhia, quando estiveram nas instalações das associadas da AMPORT Hydro-Alunorte e Ultracargo.

O grupo esteve ainda na Secretaria Extraordinária de Portos, Logística e Energia (SEPLE) de Barcarena, quando foram apresentadas as políticas públicas e as expectativas da Prefeitura para o setor portuário no município.

Segundo o Presidente da AMPORT, Flávio Acatauassú, os representantes do MAPA ficaram impressionados com a dimensão do Complexo Portuário de Barcarena e compreenderam as grandes oportunidades de crescimento da operação portuária no município. Acatauassú destacou o comprometimento dos TUPs com as boas práticas de ESG e Segurança, que contribuem com a eficiência operacional recentemente reconhecida na Premiação Portos +Brasil.

“Nossos TUPs possuem capacidade operacional para movimentar a elevada produção do agro brasileiro, contudo, para que a projeção do crescimento dessas cargas chegue às instalações portuárias é fundamental a implementação da EF-170, em complementação a BR-163. Isso permitirá o transporte de graneis entre o polo produtor no Mato Grosso até Miritituba, em Itaituba (PA), com maior eficiência e menor impacto socioambiental, considerando que 85% da carga que alimenta os TUPs da região vem da operação de nossas associadas em Miritituba”, afirmou o executivo.

Também integraram a comitiva o Diretor Geral do TGPM, Rodrigo Abreu; e o Gerente Geral da Unitapajós, Gabriel Azevedo, que compõem a Diretoria Executiva da AMPORT; além do Presidente da Mega Logística, Eduardo Carvalho.

