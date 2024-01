Assustador! Criança de 4 anos é atacada por capivara

O menino estava brincando na lagoa, quando foi atacado e mordido pelo animal.

As capivaras são os maiores roedores do mundo e possuem dentes grandes que podem ser perigosos. Assustadas ou em modo de defesa, elas podem morder. Além disso, esses animais são vetores de diversas doenças como: febre maculosa e a raiva.

Nos últimos dias, uma criança de apenas 4 anos foi atacada por uma capivara na Lagoa Maior, em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. O pequeno, Antony Gabriel Lima Magalhães, mordido diversas vezes pelo animal enquanto caminhava com a tia próximo de um lago.

A mãe da criança, Ingrid Lima Silva, contou que durante o ataque o menino estava brincando com a sobrinha e correndo atrás de pássaros. Já as capivaras, estavam deitadas entre a grama e a calçada, quando uma correu atrás dele, o derrubou e começou a mordê-lo.

A criança foi atendida na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde levou cerca de 35 pontos na cabeça. e depois foi encaminhado ao Hospital Regional de Três Lagoas, onde segue internado para tratamento dos ferimentos graves.

Fonte: DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/01/2024/12:24:01

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...