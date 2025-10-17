Aston Villa proíbe torcedores de time de Israel em partida pela Europa League; polícia pede revisão

Torcedores do Maccabi Tel Aviv em jogo antigo da Europa League. — Foto: AFP

Nos últimos dias, ficaram marcadas imagens das partidas da Seleção israelense contra Itália e Noruega, em que protestos pró-Palestina nos dois países fizeram a polícia jogar bombas de gás lacrimogênio contra italianos e noruegueses.

Torcedores do time israelense Maccabi Tel Aviv não poderão ir até a Inglaterra para assistir à partida da equipe contra o Aston Villa no próximo dia 6 de novembro pela Europa League por uma proibição do clube inglês. A partida é válida pela quarta rodada do torneio.

De acordo com o Villa, a decisão por não liberar os torcedores ocorreu por uma preocupação com a segurança pública e de possíveis protestos por conta da guerra entre Israel e o Hamas em Gaza.

A equipe inglesa afirma que segue as orientações do grupo que emite certificado de seguranças e leva em conta riscos externos nos jogos. Segundo a direção, a decisão foi tomada após uma reunião, escrevendo formalmente ao Maccabi e a UEFA sobre o assunto.

‘A Polícia de West Midlands informou ao grupo que há preocupações de segurança pública fora da área do estádio e sobre a capacidade de lidar com possíveis protestos na noite do jogo. O clube está em diálogo contínuo com o Maccabi Tel Aviv e as autoridades locais durante esse processo, com a segurança dos torcedores presentes e dos moradores locais como prioridade em qualquer decisão’, diz o texto.

Apesar disso, o Comissão de Polícia de West Midlands, Simon Foster, pediu uma revisão completa da decisão e que a segurança de todos é dever ‘absoluto, incondicional e inegociável’.

Ele conta que uma nova reunião foi solicitada para mudar essa ideia inicial.

Entre outros que reagiram estão o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer. Ele condenou o que chamou de ‘antissemitismo nas ruas’.

‘O papel da polícia é garantir que todos os torcedores de futebol possam aproveitar o jogo, sem medo de violência ou intimidação’, escreveu.

A UEFA também falou sobre o tema, dizendo que incentiva um debate com as autoridades competentes e que espera as medidas apropriadas para a segurança.

Já o ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Saar, condenou o Aston Villa afirmando ser uma ‘decisão vergonhosa’ e pedindo que ‘revertam essa decisão covarde’.

