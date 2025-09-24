Atacadão oferece mais de 50 vagas no Pará

Crédito: Divulgação | Oportunidades são para áreas operacionais, administrativas e de liderança.

Pará, setembro de 2025 – O Atacadão, rede atacadista presente em todos os estados brasileiros, está com mais de 50 vagas de emprego com início imediato no Pará. As oportunidades contemplam áreas operacionais, administrativas e de liderança, para diferentes níveis de formação. A empresa também oferece planos de carreira e programas de desenvolvimento para apoiar o crescimento dos colaboradores.

As vagas operacionais são para atuar como, estoquista, auxiliar de cozinha, cozinheiro(a), aprendiz serviços administrativo, destinadas a candidatos com ensino médio em andamento ou completo, sem exigência de experiência prévia, representando uma excelente oportunidade para quem busca o primeiro emprego ou uma nova colocação no mercado. Já as posições administrativas e de liderança de setor são para cargos de gerente comercial, supervisor de vendas, operador de empilhadeira e outros, voltadas a profissionais com ensino médio completo e experiência anterior comprovada.

O Atacadão oferece benefícios como assistência médica e odontológica, seguro de vida, vale-transporte ou estacionamento gratuito, refeição em restaurante no local, TotalPass, cartão de crédito Atacadão com vantagens exclusivas, cooperativa de crédito, participação nos lucros e resultados (PLR), cesta de Boas Festas e reembolso universitário. Para colaboradores com filhos, a rede ainda oferece auxílio-creche, kit enxoval para recém-nascidos e licenças de maternidade e paternidade estendidas.

Os interessados devem comparecer à unidade Atacadão Redenção, de segunda a sexta-feira, das 9h às 11h ou das 15h às 17h, procurando o setor de Recursos Humanos (RH), com RG e currículo em mãos. Também é possível se candidatar pelo link: Link

Serviço:

Atacadão Redenção

Endereço: Av. Perimetral, S/N – Casas Populares – Redenção – PA

Dias: De segunda a sexta-feira, durante o mês de setembro

Horários: Das 9h às 11h ou das 15h às 17h

Sobre o Atacadão

O Atacadão é uma empresa do Grupo Carrefour Brasil, com 383 unidades de autosserviço e 36 atacados de entrega e centros de distribuição, que garantem o abastecimento de comerciantes, transformadores e consumidores finais, e está em contínua expansão.

Com base nos pilares estratégicos de combate à fome e às desigualdades, diversidade e inclusão e proteção ao planeta & biodiversidade, o Atacadão tem o compromisso de oferecer produtos de qualidade a preços justos aos seus clientes.

Com 63 anos de história, mais de 76 mil colaboradores e presença em mais de 220 municípios, também atua no e-commerce com o seu próprio canal de vendas online. O Atacadão está entre as 50 marcas mais valiosas do Brasil, de acordo com ranking divulgado pela Kantar. Em 2023, a rede conquistou importantes prêmios para o setor, como o 1º lugar na categoria atacadista no Top of Mind, da Folha de S. Paulo, o primeiro lugar no ranking de varejo, supermercados e e-commerce do Prêmio BandNews e a 10ª colocação do ranking geral das 1000 Maiores Empresas do País, do Valor Econômico. O Atacadão também lidera o Ranking ABAAS (Associação Brasileira dos Atacadistas de Autosserviço) e da ABAD (Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores de Produtos Industrializados).

