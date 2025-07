Atacante do Paysandu, Rossi comemora acesso de santarenos no Parazão: “O povo merece”

(Foto: Jorge Luís Totti/Paysandu) – Em 2026, Santarém vai voltar a ter três representantes no Campeonato Paraense, com São Raimundo, São Francisco e Amazônia.

Em 2026, Santarém vai voltar a ter três equipes no Campeonato Paraense. Nesse sábado, 26, São Raimundo e Amazônia garantiram vaga na final da Série A2 do Parazão e confirmaram o retorno à elite estadual na próxima temporada. O São Francisco era, até então, a única equipe da cidade com vaga confirmada no Parazão 2026.

Pelas redes sociais, a volta das equipes santarenas ao estadual do próximo ano foi comemorada pelo atacante Rossi, do Paysandu. Natural da cidade de Prainha, na região de Santarém, o atleta bicolor destacou que “o povo merece muito” ter três equipes na elite do futebol paraense.

Parabéns ao futebol santareno por essa conquista. Três clubes da cidade na elite do futebol paraense. Com direito ao clássico RaiFran! O que povo de Santarém e região merece muito. O que o povo não merece é o descaso com o estádio Colosso do Tapajós”, escreveu.

A última vez que Santarém teve três representantes na primeira divisão do Campeonato Paraense foi em 2019. Na época, São Raimundo, São Francisco e Tapajós disputaram a competição. Em 2025, o São Francisco conseguiu a permanência na elite, enquanto que o Tapajós foi rebaixado à segunda divisão em 2026.

