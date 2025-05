Atacante paraense ex-Botafogo e Amazonas é alvo de operação por suspeita de manipulação de resultado

Atacante Ênio em ação pelo Juventude – (Foto:Fernando Alves/E.C.Juventude).

Ênio está no Juventude e é suspeito de beneficiar apostadores.

O atacante paraense Ênio, do Juventude, foi alvo de uma operação realizada nesta terça-feira (20) pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Rio Grande do Sul (Gaeco/MPRS), que investiga um esquema de manipulação de resultados para beneficiar apostadores.

A ação, batizada de “Operação Totonero”, cumpre mandados de busca na casa do jogador e no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

Natural do Pará e com passagem recente pelo Amazonas, Ênio chegou ao Juventude no início da temporada e vinha ganhando destaque com boas atuações no Campeonato Gaúcho. Seu desempenho levou o clube a adquirir 50% dos direitos do atleta por R$ 1,2 milhão.

Segundo o Ministério Público, a ação atende a um pedido da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e busca reunir provas de distorções em apostas esportivas que teriam prejudicado centenas de pessoas. Os promotores investigam se Ênio e outros envolvidos manipularam lances específicos para favorecer esquemas de apostas.

O episódio que acendeu o alerta ocorreu na estreia do Juventude no Campeonato Brasileiro, contra o Vitória. Aos 36 minutos do primeiro tempo, Ênio recebeu um cartão amarelo por reclamação ao árbitro Paulo Cesar Zanovelli. A jogada gerou um volume anormal de apostas especificamente prevendo a advertência ao atacante, o que levantou suspeitas de manipulação.

O Juventude se manifestou por meio de nota oficial, afirmando ter tomado conhecimento da operação na manhã desta terça-feira e colaborado com as autoridades, liberando o acesso ao estádio Alfredo Jaconi e ao centro de treinamento do clube. A direção ainda avalia como proceder quanto ao futuro do jogador, já que poderá não conseguir reaver o investimento feito meses atrás.

