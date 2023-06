Ataque a escola no Paraná: veja o que se sabe sobre o tiroteio em colégio estadual

(Foto:Reprodução) – Um ataque a tiros no Colégio Estadual Professora Helena Kolody, em Cambé, norte do Paraná, deixou duas vítimas na manhã desta segunda-feira. A Polícia Militar informou que uma das vítimas, uma adolescente, morreu. O autor do crime foi detido. O autor do crime seria um ex-aluno de 21 anos e foi detido no local.

Em nota, o Governo do Paraná afirma que o atirador entrou na escola alegando que solicitaria seu histórico escolar. Com roupa preta, já dentro da instituição, porém, ele fez os disparos e baleou dois alunos. Os dois alunos atingidos por disparos de arma de fogo eram namorados e colegas de sala. Uma delas era uma jovem de 17 anos, que não resistiu e morreu.

A outra vítima era um adolescente, que foi baleado na cabeça. Ele foi socorrido em estado grave e encaminhado ao Hospital Universitário da Universidade Estadual de Londrina. Na ação, um helicóptero do Samu foi acionado para transferir a vítima. Ainda não há informações sobre a motivação do ataque.

Em nota divulgada pela direção do Hospital Universitário da Universidade Estadual de Londrina (HU-UEL), para onde o jovem foi encaminhado, o estado de saúde do aluno é “gravíssimo” e ele segue internado.

Veja também

Em entrevista à rádio CBN, a professora Nara Cordeiro relatou o momento em que funcionários e estudantes precisaram sair da escola. De acordo com ela, era o início da segunda aula do dia quando ouviram o barulho dos disparos. Em um primeiro momento, achou que fosse apenas “brincadeira de criança”.

*A nota foi atualizada às 14h26 com informação que a morte da segunda vitima ainda não foi confirmada pelo hospital, apesar da declaração do secretário de segurança do Paraná

LEIA TAMBÉM:Ex-aluno invade escola e mata estudante a tiros em Cambé, no Paraná

Adolescente é apreendido e homem é preso suspeitos de envolvimento em assassinato em colégio no Paraná

Fonte: | Examee Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/06/2023/07:42:18

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...