Ataque a restaurante na Ucrânia deixa ao menos 10 mortos e mais de 60 feridos

Legenda (Genya SAVILOV / AFP) Bombardeio ocorreu em Kramatorsk, na noite desta terça-feira (27). Três crianças estão entre os mortos, incluindo um bebê que nasceu no ano passado

Pelo menos dez pessoas morreram e mais de 60 ficaram feridas após um ataque de forças russas a um restaurante em Kramatorsk, na Ucrânia, na noite desta terça-feira (27). Entre as vítimas, estão três menores de idade, incluindo um bebê que nasceu em 2022. A polícia ucraniana informou que a Rússia disparou dois mísseis terra-ar S-300 contra a cidade, destruindo o restaurante Ria Pizza, frequentado principalmente por jornalistas e militares.

O cozinheiro Roslan, de 32 anos, afirmou que “havia bastante gente” no restaurante no momento do ataque.

A cidade de Kramatorsk tinha 150.000 habitantes antes da guerra e é o último grande centro urbano controlado pelo governo ucraniano no leste do país. Além do restaurante, o ataque desta terça-feira atingiu vários prédios próximos.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/06/2023/16:33:29

