Ataque a tiros em academia foi por recusa em pagar “taxa do crime”, diz Polícia

(Foto: Reprodução) – Polícia Civil do Pará prende integrante de facção envolvido em “taxa do crime” e ataque a tiros em academia de Belém

Polícia Civil do Pará prende integrante de facção envolvido em “taxa do crime” e ataque a tiros em academia de Belém

A Polícia Civil do Pará prendeu, nesta terça-feira (9), um homem suspeito de integrar uma facção criminosa envolvida na cobrança ilegal da chamada “taxa do crime” em Belém. A ação foi realizada pela Delegacia de Repressão a Facções Criminosas (DRFC), com apoio do Núcleo de Inteligência Policial (NIP), e cumpriu mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão no bairro da Cabanagem, na capital paraense.

De acordo com o delegado Augusto Potiguar, responsável pelo caso, o investigado também está diretamente ligado ao ataque a tiros ocorrido em uma academia no bairro Mangueirão, na madrugada de 26 de junho. A motivação do crime teria sido a recusa da vítima em pagar a taxa cobrada pela organização criminosa.

As investigações seguem em curso para identificar e responsabilizar outros membros da facção envolvidos em práticas de extorsão contra comerciantes e empresários, tanto na Região Metropolitana de Belém quanto no interior do Estado.

Os mandados judiciais foram expedidos pela Vara de Combate ao Crime Organizado, após parecer favorável do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (GAECO/MPPA).

O preso foi conduzido à delegacia, onde passou pelos procedimentos legais, e está à disposição da Justiça. Ele responderá pelos crimes de integração a organização criminosa, extorsão majorada e disparo de arma de fogo.

