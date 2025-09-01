Ataque a tiros em clube de festa deixa homem morto e duas mulheres feridas Marabá (PA)
(Foto | Crédito: Vinícius Soares/Portal Debate).
Um ataque a tiros ocorrido na noite de sábado (30/8), por volta das 22h30, deixou um homem morto e duas mulheres feridas em um clube localizado na Folha 25, núcleo Nova Marabá, município de Marabá, sudeste do Pará.
Segundo a Polícia Militar, o crime teria sido cometido por Cledson Alício Freitas Rodrigues, de 28 anos, conhecido como “Bebezão”, que já possui mandado de prisão em aberto por homicídio expedido pela 1ª Vara Criminal de Marabá.
De acordo com relatos, três indivíduos chegaram em um veículo branco, semelhante a um Ônix, e abriram fogo contra as vítimas que estavam na parte externa do estabelecimento.
Gabriel dos Santos Sousa, de 27 anos, foi atingido no abdômen, não resistiu aos ferimentos e morreu após ser socorrido ao Hospital Municipal de Marabá.
Outras duas pessoas também foram baleadas: Gleyciane, de 22 anos, atingida na perna, e sua tia, Antônia Lenimar, de 47 anos, alvejada nas nádegas. Ambas receberam atendimento médico e seguem em recuperação.
O mandado de prisão contra “Bebezão” foi emitido com validade até 2048. O documento determina que ele seja recolhido em regime fechado, em razão de condenação definitiva por homicídio. A Delegacia de Homicídios da Polícia Civil de Marabá já possuía a foto e dados pessoais do acusado, que agora passa a ser apontado também como autor do crime ocorrido na Folha 25.
As investigações indicam que o ataque pode estar relacionado a rivalidade entre facções criminosas. O suspeito teria agido por acreditar que a vítima Gabriel teria envolvimento com grupo rival. Após os disparos, os criminosos fugiram e continuam sendo procurados.
O caso segue sob investigação da Delegacia de Homicídios da 21ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Marabá, que trabalha para identificar e prender os envolvidos.
