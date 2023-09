Ataque brutal em barbearia deixa adolescente morta e dois feridos;Vídeo

Barbearia ficou ensanguentada após tiroteio (Foto| Bnews – Divulgação Marcos Valentim/BNews)

Um ataque a tiros deixou um verdadeiro cenário de terror em uma barbearia do bairro de Asa Branca, em Feira de Santana, nesta quinta-feira (21). Três pessoas foram baleadas, sendo que dois homens ficaram feridos e uma adolescente de 15 anos morreu no local.

Com o chão do estabelecimento ensanguentado, populares se reuniram em frente à barbearia, chocados com o ocorrido. A 1ª Coorpin foi acionada e a delegada Thiara Ramos Martins, responsável pelo caso, deu detalhes sobre o crime.

Segundo ela, homens chegaram a bordo de um carro, armados, e efetuaram os disparos. Conforme a delegada, a jovem, identificada como Laiane Coelho Barbosa, chegou a tentar fugir, mas foi encurralada pelos suspeitos. A adolescente morreu no banheiro do estabelecimento.

“Ao que parece, a vítima fatal era cliente desse estabelecimento, frequentava aqui há algum tempo e, na manhã de hoje, estava aqui à espera da sua vez para realizar um serviço, quando foi surpreendida pelos algozes, assim como os dois outros clientes, ainda não identificados, que foram socorridos, um pelo SAMU e o outro, por familiares. A gente vai buscar identificá-los”, revelou a delegada ao repórter Marcos Valentim, correspondente do BNews em Feira de Santana.

A delegada ainda afirmou que a família da jovem está “muito comovida”, e que, a princípio, a menina é uma vítima sem histórico criminal.

A policial também revelou que há câmera de monitoramento na região, portanto, a Polícia Civil irá verificar as imagens e rastrear os possíveis autores do crime. Além disso, o dono da barbearia, que conhecia as vítimas, será chamado para prestar depoimento.

Repórter apaixonada pelo jornalismo policial e atuando na área que sempre sonhou. Com passagens por diferentes sites, também já trabalhou na Rádio Sociedade e atualmente, divide o tempo na BTN. Amante de futebol, filmes de terror e de uma boa história.

