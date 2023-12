Ataque massivo da Rússia contra a Ucrânia atinge maternidades, escolas, shoppings e residências

Presidente Volodymyr Zelensky afirma que as forças russas lançaram 110 mísseis contra o território ucraniano. Pelo menos 10 pessoas morreram e 60 ficaram feridas; veja o vídeo.

A Rússia lançou, nesta sexta-feira (29), um ataque massivo contra o território ucraniano que atingiu, entre outros alvos, maternidades, escolas, shoppings e residências, de acordo com autoridades da Ucrânia. Pelo menos 10 pessoas morreram e 60 ficaram feridas em várias regiões do país. Segundo o presidente Volodymyr Zelensky, 110 mísseis foram lançados pelas forças russas contra a Ucrânia. Ele classificou os ataques como “terroristas”.

Explosões foram reportadas na capital Kiev e em outras cidades grandes, como Kharkiv e Lviv. “Hoje a Rússia acertou quase tudo o que tem no seu arsenal”, disse Zelensky em uma rede social. “Infelizmente, houve mortes e feridos como resultado dos ataques”, lamentou.

“Certamente responderemos aos ataques terroristas. E continuaremos a lutar pela segurança de todo o nosso país”, declarou o presidente ucraniano.

De acordo com a Força Aérea da Ucrânia, a Rússia usou misseis de cruzeiro, balísticos e hipersônicos, além de drones, durante o ataque desta sexta-feira. O governo disse ainda que a Rússia mirou infraestruturas sociais. Quatro regiões da Ucrânia estão sem luz por causa dos ataques, segundo o Ministério da Energia.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/12/2023/12:28:07

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...