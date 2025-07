Ataque russo mata seis e fere mais de 50 em Kiev

Rússia atacou a Ucrânia com mísseis e drones na noite desta quarta-feira (30) (Foto:Reprodução / Vídeo Instagram zelenskyy_official).

Grande parte de um edifício residencial de nove andares desabou na Ucrânia

Um ataque russo com mísseis e drones atingiu Kiev durante a noite desta quinta-feira, 30. O incidente deixou seis mortos e mais de 50 feridos, de acordo com autoridades ucranianas.

Uma grande parte de um edifício residencial de nove andares desabou após ser atingido.

“Ataque de míssil. Diretamente em um edifício residencial. Pessoas estão sob os escombros. Todos os serviços estão no local”, escreveu o presidente ucraniano Volodimir Zelenski em seu Telegram oficial.

