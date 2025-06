Atem inaugura primeiro posto flutuante na Ilha de Marajó (PA)

Foto: Reprodução | Em franca expansão no Pará, a Atem Distribuidora se aproxima da marca de 70 postos parceiros no estado

Avançando com seu plano de expansão estratégica no estado do Pará, a Atem Distribuidora comemora a inauguração, nesta segunda-feira (23/06), do primeiro posto flutuante na Ilha de Marajó. Localizado no Rio Boa Vista, município de São Sebastião da Boa Vista, o pontão marca uma nova fase na presença da empresa no território paraense, onde mais que dobrou o número de pontos de revenda em um ano.

Batizado de Posto Igarapés, o empreendimento é comandado pela empresária Jamily Gerard, que estreia como parceira da bandeira Atem. “A Atem é sinônimo de qualidade, combustível de confiança e tem compromisso com a região”, disse a empresária.

A chegada do posto flutuante, que funciona diariamente das 5h30 às 18h, eleva a qualidade dos serviços para a população da região, oferecendo combustível com qualidade certificada internacionalmente e atendimento padronizado aos ribeirinhos, condutores de lancha e motonautas que circulam pela região.

O novo empreendimento está gerando quatro empregos diretos. “Esse posto representa um marco para a Atem, pois é o primeiro flutuante na Ilha de Marajó”, afirma o assessor comercial da Atem Distribuidora, Rodrigo Negrão Faria.

A empresa já inaugurou parcerias com cinco postos na Ilha de Marajó em 2025 e tem outros três em implantação. Com isso, se aproxima da marca de 70 postos parceiros no Pará e mais de 400 em todo o país, consolidando sua presença como uma das principais redes de distribuição de combustíveis da Região Norte.

Fonte: Três Comunicação e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/06/2025/09:05:49

