Athletico perde para o Colo-Colo pela Libertadores com gol de ex-Palmeiras

Nesta quarta-feira, o Athletico Paranaense visitou o Colo-Colo e foi derrotado por 1 a 0, em partida válida pela segunda rodada da Libertadores. O único gol do jogo foi marcado por Mouche, atacante que teve passagem pelo Palmeiras. O revés do Furacão deixou a tabela do grupo C embolada.

Com o resultado, o Athletico Paranaense permaneceu com três pontos, igualando as três outras equipes do grupo C. Pelo critério de desempate, o Jorge Wilstermann lidera a chave, já que marcou mais gols que os demais. Na próxima rodada, o Furacão visita o time boliviano, na terça-feira que vem, às 19h15.

O jogo – Com apenas dez minutos, o Colo-Colo abriu o placar em Santiago. Bolados desceu em velocidade pela direita e cruzou na medida para Mouche chegar testando para as redes.

Com a desvantagem, o Athletico buscou o ataque e levou perigo em duas jogadas seguidas. Primeiro, Adriano cobrou escanteio pela direita e Thiago Heleno testou por cima do gol. Na sequência, o lateral novamente bateu escanteio e encontrou o zagueiro, que cabeceou rente à trave direita.

Logo no início do segundo tempo, o Colo-Colo voltou a levar perigo em chute da entrada da área. Léo Valencia finalizou e mandou à direita do gol. Aos 38, o Furacão teve grande chance com Léo Cittadini, que recebeu bom passe de Nikão e finalizou rente à trave.

Fonte:Gazeta Esportiva (foto: Miguel Locatelli/assessoria/arquivo)

11/03/2020 20:15

