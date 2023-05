Athletico-PR vence o Internacional e salta na tabela do Campeonato Brasileiro

Pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, Internacional e Athletico-PR se enfrentaram na noite desta quarta-feira, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). Com belos gols de Christian e Willian Bigode, o Furacão saiu vitorioso por 2 a 0.

Assim, o Colorado perde a segunda consecutiva na competição, estacionando nos sete pontos. Com isso, junto aos demais resultados da rodada, cai da oitava para a 11ª colocação. Por outro lado, o clube paranaense vence a segunda seguida, chega aos nove tentos e salta na tabela de classificação. O clube pulou da décima para a quarta posição, ingressando no G4.

Em dia recheado de polêmicas com as investigações da operação Penalidade Máxima, realizada pelo Ministério Público de Goiás (MP-GO), ambos os clubes tiveram desfalques para a partida. O meio-campista Maurício foi citado em conversas entre apostadores investigados no caso e ficou fora do jogo por escolha do clube gaúcho em preservá-lo. Por terem os nomes em uma planilha de apostadores, o lateral Pedrinho e o volante Bryan García foram afastados pela equipe paranaense.

Na próxima rodada, portanto, o Internacional visita o Atlético-MG, às 21 horas (de Brasília) de sábado, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG). Na tarde de domingo, o Athletico-PR faz clássico contra o Coritiba, a partir das 18h30, na Arena da Baixada, em Curitiba (PR).

Tentando a recuperação na competição, o Internacional foi para o ataque e levou perigo logo aos três minutos. Pedro Henrique recebeu cruzamento de Bustos, mas cabeceou para fora. Quatro minutos mais tarde, Luiz Adriano foi o alvo do passe do lateral argentino, mas o camisa 9 carimbou a trave.

O Colorado seguiu pressionando e assustou aos 18, em chute de Pedro Henrique, que obrigou Bento a espalmar para escanteio, e aos 20, novamente com Luiz Adriano, que recebeu lançamento de Vitão e acertou o travessão ao tentar encobrir o goleiro adversário.

A grande chance do Athletico-PR no primeiro tempo aconteceu aos 35 minutos. Vitor Roque recebeu na direita e cruzou para Pablo, que dominou e chutou rasteiro, mas acertou a rede pelo lado de fora.

O Furacão voltou melhor do intervalo e levou perigo logo aos três minutos. Bustos falhou e entregou a bola para Canobbio, que invadiu a área e bateu, mas errou o alvo. No minuto seguinte, Fernando cruzou para Vitor Roque, que cabeceou para fora.

Aos 33, Christian recebeu de Canobbio na ponta esquerda da área, dominou ajeitando para o meio e bateu com categoria de perna direita para abrir o marcador no Beira-Rio e colocar os paranaenses em vantagem na partida. A bola ainda bateu na trave antes de entrar.

Por fim, aos 50 minutos, Bento deu belo lançamento para Willian Bigode, que havia acabado de entrar em campo. O atacante dominou, aproveitou o posicionamento adiantado de Keiller e encobriu o goleiro para anotar o segundo do Athletico-PR, dando números finais ao jogo.

