Athletico vence o Grêmio e se classifica no Brasileiro Sub-20; Furacão goleia no Sub-17

Foto: João Pina / Athletico | Furacão garantiu vaga antecipada na segunda fase da competição de base.

A tarde foi de grandes resultados para as categorias de base do Athletico. Com direito à goleada, o Furacão venceu pelos Campeonatos Brasileiros Sub-20 e Sub-17, nesta quarta-feira (09), e segue em grande fase nas duas competições.

Brasileirão Sub-20

Em Eldorado do Sul/RS, o Athletico bateu o Grêmio por 2×1, no CFT Hélio Dourado, em duelo válido pela 17ª rodada do Brasileirão Sub-20. Gustavo Gomes e Lima marcaram os gols do Rubro-Negro no primeiro tempo, enquanto Jardiel descontou para a equipe gaúcha na segunda etapa.

Com o resultado, o Rubro-Negro garantiu a classificação às quartas de final, a duas rodadas do fim da primeira fase. O Furacão está na quarta posição da tabela, com 32 pontos conquistados.

Na próxima rodada, o Athletico encara o Santos, na quarta-feira (16), às 15h, no CT Rei Pelé.

Brasileirão Sub-17

Pela nona rodada do Brasileirão Sub-17, o Athletico goleou o Atlético-GO por 5×1, no CT do Caju. E foi de virada. O time goiano saiu na frente do placar no início do jogo, mas depois disso só deu Furacão. Os gols do time paranaense foram anotados por Davi Alves (duas vezes), Bruninho, Lucas Bernardi e Rhichey.

Com o resultado, o Athletico chegou à quinta vitória seguida na competição, com direito a 20 gols anotados nessa sequência. Assim, o time paranaense subiu para a terceira posição, com 19 pontos somados, a três da liderança.

Na próxima rodada, o Athletico encara o Vasco, na terça-feira (15), às 14h45, no estádio Nivaldão, em Nova Iguaçu/RJ.

Fonte: /Federacão PR e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/07/2025/17:04:30

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...