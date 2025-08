Atirador abre fogo em base do Exército nos EUA e atinge 5 soldados

Fort Stewart, base do Exército dos EUA na Geórgia. — Foto: Exército dos Estados Unidos via AP

Caso ocorreu em Fort Stewart, base militar no estado da Geórgia, relatou em comunicado um ‘incidente com atirador’ e lockdown na base. Atirador foi preso no local e é também um soldado, segundo fonte da agência de notícias Reuters.

Um atirador abriu fogo em uma base do Exército dos Estados Unidos no estado da Geórgia nesta quarta-feira (6) e baleou cinco soldados, segundo autoridades militares.

O caso ocorreu na base militar de Fort Stewart, e toda a região ao redor da base foi colocada em “lockdown” durante o episódio.

O atirador foi detido e, segundo uma fonte das Forças Armadas consultada pela agência de notícias Reuters, é também um soldado norte-americano.

Em comunicado, o comando da base militar afirmou que os cinco soldados baleados receberam tratamento no local e foram encaminhados para um hospital militar, mas não divulgou mais detalhes sobre o estado de saúde deles.

O comunicado disse ainda que a polícia foi acionada e o atirador foi preso às 11h35 (12h35 em Brasília), minutos após abrir fogo.

Três escolas da região também foram isoladas por precaução. O superintendente, Brian Perry, emitiu uma declaração para a Kessler Elementary School, Murray Elementary School e Diamond Elementary School.

“Por alerta do Departamento de Defesa, o comandante de Fort Stewart emitiu um bloqueio e as escolas Diamond, Kessler e Murray estão todas bloqueadas. Não há ameaça imediata para as escolas neste momento”, afirmou Perry em comunicado.

Localizada a cerca de 64 quilômetros a sudoeste de Savannah, a Fort Stewart é a maior base do Exército americano a leste do Rio Mississippi.

