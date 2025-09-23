‘Atlântico’, maior navio de guerra da América Latina, dará apoio à COP 30 em Belém
NAM Atlântico terá segunda passagem por Belém. Em 2023, compôs aparato de segurança e logística da Cúpula da Amazônia. — Foto: Reprodução / Marinha do Brasil
Navio-aeródromo ‘Atlântico’ ficará aberto à visitação pública.
O navio-aeródromo multipropósito (NAM) “Atlântico”, considerado maior navio de guerra da América Latina, vai atracar no Porto de Belém na quinta-feira (25).
Em Belém, o NAM “Atlântico” estará aberto à visitação pública, no cais da Ocrim, ao lado do Ver-o-Rio, nos dias 27 e 28 de setembro e nos dias 3 e 4 de outubro, das 14h às 18h00.
Essa é a segunda atracação do navio em Belém. Em agosto de 2023, ele compôs o aparato de segurança e logística da Cúpula da Amazônia, encontro de chefes de Estado de países amazônicos.
A embarcação possui 208 metros de comprimento, o que equivale a um prédio de 40 andares; pode transportar 432 tripulantes, podendo comportar até 1.400 militares quando em missão; e pode operar com até 18 aeronaves no hangar e convoo.
- 83 veículos, sendo seis blindados,
- quatro helicópteros,
- armamentos, sensores, munições, mísseis, material de mergulho
- e aparato para operações de defesa nuclear, biológica, química e radiológica.
Segundo a Marinha, o material será empregado em treinamentos na Foz do Rio Amazonas durante a Operação “Atlas”, exercício que reúne as três Forças Armadas, iniciado no dia 30 de junho, com término previsto para 6 de dezembro.
O navio também vai reforçar o Comando Operacional Conjunto Marajoara, estrutura criada pelo Ministério da Defesa para a execução das ações de segurança e defesa relacionadas à 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30), que será realizada em novembro, na capital paraense.
Navio-Aeródromo Multipropósito “Atlântico”
Atual Capitânia da Esquadra Brasileira (principal embarcação), o NAM “Atlântico” é projetado para as tarefas de controle de áreas marítimas, projeção de poder sobre terra, pelo mar e ar.
É apropriado, também, para missões de caráter humanitário, auxílio a vítimas de desastres naturais, de evacuação de pessoal e em operações de manutenção de paz.
Fonte: g1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/09/2025/07:14:12
O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:
Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.
Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.
“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”
Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com