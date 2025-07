Atlas: desempenho em segurança e impostos é pior no governo Lula em comparação ao de Bolsonaro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). (Foto: Agência Brasil e STF)

Levantamento aponta percepção negativa da população sobre temas econômicos e de segurança no atual governo, com Lula superando Bolsonaro apenas em áreas sociais e culturais.

Uma pesquisa realizada pela Atlas Intel em parceria com a Bloomberg, divulgada nesta terça-feira (8/07), revela que áreas como segurança pública, carga tributária, responsabilidade fiscal e controle de gastos são avaliadas de forma mais negativa no governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) do que na gestão anterior, de Jair Bolsonaro (PL).

No tema da segurança pública, 52% dos entrevistados consideram que a situação piorou sob a atual administração, enquanto 40% acreditam que houve melhora em relação ao governo anterior.

Em relação a impostos e carga fiscal, 54% apontam que o governo Bolsonaro foi melhor do que o atual.

Já no quesito responsabilidade fiscal e controle dos gastos públicos, 53% avaliam a gestão de Lula como inferior à de seu antecessor.

Por outro lado, Lula é melhor avaliado em áreas como moradia, turismo, cultura e eventos, além de direitos humanos e igualdade racial.

O levantamento ouviu 2.621 pessoas entre os dias 27 e 30 de junho. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/07/2025/14:00:12

