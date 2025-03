Atlas: Governo Lula é ruim para maioria; 49% acham pior que o de Bolsonaro

Foto: Reprodução | O levantamento aponta que 50,8% dos entrevistados consideram a gestão ruim ou péssima, um aumento de 4,3 pontos percentuais em relação ao mês anterior

DA REDAÇÃO — A pesquisa AtlasIntel/Bloomberg divulgada nesta sexta-feira (7/3) mostra que a avaliação negativa do governo Lula segue em alta. O levantamento aponta que 50,8% dos entrevistados consideram a gestão ruim ou péssima, um aumento de 4,3 pontos percentuais em relação ao mês anterior. Já a aprovação do governo oscilou pouco, com 37,6% avaliando a administração como ótima ou boa, enquanto 11,3% classificaram como regular.

Quando comparado ao governo anterior, 49,4% dos entrevistados afirmam que a gestão atual é pior que a de Jair Bolsonaro, enquanto 48,9% consideram que é melhor, configurando empate técnico dentro da margem de erro. Em relação ao desempenho pessoal de Lula, 53% desaprovam sua atuação, frente a 45,7% que aprovam, mantendo-se estável em relação à pesquisa anterior.

O levantamento foi realizado entre os dias 24 e 27 de fevereiro e ouviu 5.710 brasileiros adultos. Os entrevistados foram recrutados aleatoriamente enquanto navegavam na internet, e a amostra foi calibrada posteriormente por meio de procedimentos estatísticos para garantir a representatividade dos dados.

A pesquisa tem nível de confiança de 95% e margem de erro de um ponto percentual para mais ou para menos. Os resultados indicam tendência de alta na avaliação negativa do governo e estabilidade nos índices de aprovação pessoal do presidente.

Fonte: UOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/03/2025/14:01:38

