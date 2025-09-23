Atleta contrai suberbactéria comedora de carne em piscina de hotel

Foto: Reprodução | Alexis Williams sofreu um arranhão ao mergulhar em uma piscina de hotel em Michigan e, em 24 horas, foi diagnosticada com MRSA, bactéria que corrói a carne e resiste a antibióticos. Ela passou por três cirurgias e acusa o estabelecimento de negligência sanitária.

Uma estadia em hotel quase terminou em tragédia para a atleta Alexis Williams, de 23 anos, no estado de Michigan, EUA. No fim de junho, durante um mergulho na piscina do Residence Inn, em Ann Arbor, Alexis e dois primos foram infectados por uma superbactéria que corrói a carne humana.

Segundo o relato, a jovem sofreu apenas um arranhão dentro da água. No dia seguinte, sentiu dores intensas na região e precisou ser levada ao hospital. Lá, recebeu o diagnóstico de MRSA, bactéria resistente a antibióticos considerada uma das mais perigosas.

“Parecia uma piscina normal, nada indicava que estivesse contaminada. De repente, não conseguia mais andar e precisei ser carregada. Só depois descobri que era uma bactéria que corrói a carne e pode matar”, contou Alexis em entrevista ao Fantástico, da TV Globo.

A atleta passou por três cirurgias, sobreviveu e hoje segue em recuperação, ainda necessitando da ajuda da mãe para se locomover. Os primos também apresentaram sintomas, mas tiveram quadros mais leves.

A família acusa o hotel de negligência, afirmando que laudos de inspeção apontaram ausência de cloro na piscina. Procurado pela CBS News Detroit, o Residence Inn declarou que não comentará o caso publicamente.

Fonte: Notícias ao Minuto e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/09/2025/09:58:33

