Atleta da Marina, Kauã Brayan, é selecionado para equipe de Minas Gerais

Kauã Brayan vai para Minas Gerais — Foto: Redes Sociais

Jogador de 15 deve seguir para Belo Horizonte no fim de abril. Ações estão sendo promovidas para custear as despesas com a viagem de Kauã

Santarém, no oeste do Pará, continua sendo um celeiro de grandes talentos. Prova disso é que muitos atletas da região tem ido para outros estados do Brasil para seguir na carreira profissional de futebol.

Um deles é o Kauã Brayan, atleta do Marina Academy que foi selecionado para integrar uma equipe de Minas Gerais. O jogador de 15 anos deve seguir para Belo Horizonte no fim do mês de abril.

O atleta vai para uma equipe de empresários, o Inter de Minas. Kauã vai treinar e morar no clube, onde vai receber todo suporte tanto no futebol, quanto educacional.

Ação

Para arrecadar recursos para a viagem, familiares de Kauã estão promovendo uma ação social que será realizada neste sábado (12) a partir das 11h. A programação vai acontecer no Ginásio da Paróquia de São Francisco, no bairro Caranazal.

Serão realizadas vendas de feijoada e comidas, além de torneio entre escolinhas. Outras informações sobre a programação podem ser obtidas pelo contato (93)99122-6475.

Fonte: Dominique Cavaleiro, Redação do ge — Santarém, PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/04/2025/16:25:54

