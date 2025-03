Atleta de 14 anos morre após passar mal enquanto jogava futebol em Goiás

Foto: Reprodução / Instagram | Ezequiel Sena Neres sentiu mal-estar quando jogava futebol.

Um atleta de base de 14 anos morreu após passar mal enquanto jogava bola com amigos, em Goiânia, no último sábado (8).

Ezequiel Sena Neres sentiu mal-estar quando jogava futebol com amigos da igreja dentro de um condomínio. O adolescente foi socorrido e encaminhado a um hospital, mas não resistiu e morreu. A informação foi confirmada pelo pai da vítima, Dione Neres.

Adolescente sofreu parada cardiorrespiratório dentro do hospital. Ainda segundo o pai, os médicos tentaram reanimar Ezequiel, mas o óbito foi confirmado. A causa da morte só será determinada após a conclusão do laudo feito pelo IML (Instituto Médico Legal).

O jovem estava apto para praticar atividades físicas, falou o pai. Conforme o pai de Ezequiel, por treinar profissionalmente o futebol, ele mantinha os exames físicos em dia e tinha liberação para praticar esportes.

Ezequiel era ponta-direita das categorias de base do G2 Futebol Clube, em Goiânia. Por meio de nota nas redes sociais, o clube lamentou a morte do atleta.

Corpo de Ezequiel foi sepultado ontem no Cemitério Parque de Goiânia. O jovem deixa os pais e dois irmãos.

Polícia Militar de Goiás disse que não foi acionada. O UOL procurou a Polícia Civil de Goiás para questionar se o caso foi registrado, mas não obteve retorno. Em caso de resposta, esta matéria será atualizada.

Fonte: FOLHAPRESS e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/03/2025/19:00:05

