Atleta de Santarém é selecionado para avaliação nas categorias de base do Palmeiras, em São Paulo

Pietro tem 9 anos e vai ser avaliado pela comissão técnica do Palmeiras, em São Paulo — Foto: Flávio Araújo

Pietro tem 9 anos e deve seguir para a capital paulista em outubro. Familiares estão realizando ação para angariar recursos para a viagem

Com apenas 9 anos, o pequeno Pietro está bem perto de dar um passo importante na carreira de futebol profissional. Isso porque o menino foi selecionado para uma avaliação nas categorias de base do Palmeiras, em São Paulo.

De acordo com familiares, o atleta faz parte da Escolinha da Pulga e também realiza treino funcional na Escolinha do Redentor do Professor Wanderley. Pietro deverá seguir para São Paulo em outubro.

Para arrecadar recursos para a viagem, a família está programando uma ação no dia 5 de outubro. A ação será marcada por venda de feijoada, além da realização de um torneio de futebol de campo e venda de rifas.

Fonte: Redação do ge — Santarém, PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/09/2025/12:46:54

