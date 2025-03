Atleta do Pará conquista bronze no Pan-Americano de Jiu-Jitsu nos EUA

Representando Marabá e a equipe Avante, Giovana celebrou o resultado nas redes sociais e destacou o apoio recebido para participar da competição

DA REDAÇÃO — A atleta Giovana Guedes, de 16 anos, garantiu a terceira colocação no Campeonato Pan-Americano de Jiu-Jitsu da IBJJF, realizado na Flórida, Estados Unidos. Representando Marabá e a equipe Avante, Giovana celebrou o resultado nas redes sociais e destacou o apoio recebido para participar da competição.

Em um vídeo publicado online, a atleta agradeceu a torcida e o suporte financeiro que permitiram sua viagem, mencionando o apoio do governador Helder Barbalho. Ela descreveu a experiência como desafiadora e gratificante, ressaltando a oportunidade de competir também na categoria absoluto.

O próximo compromisso de Giovana será nos dias 5 e 6 de abril, no Rio Fall Internacional Open de Jiu-Jitsu, no Rio de Janeiro, onde defenderá o título de campeã. Segundo o professor Reginaldo Coelho, a atleta tem mais 15 competições previstas para 2025, com o objetivo de manter a liderança no ranking da Federação Internacional de Jiu-Jitsu Brasileiro.

