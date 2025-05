Atleta é expulsa de time após criar conta em site adulto: “A hipocrisia é real”

Atleta é expulsa de time e revela injustiça e julgamentos que sofreu após escolha de nova carreira | Foto: Reprodução / redes sociai

A jogadora de futsal Marcela Soares, de 21 anos, revelou que sofreu uma injustiça após ser expulsa do time em que jogava por decidir investir em plataformas de conteúdo adulto.

A escolha da jovem atleta gerou polêmica e uma reflexão sobre moralidade e machismo.

Natural Rio Grande do Sul, Marcela já jogou em diversos times, entre eles Leoas da Serra, Marechal Copagril, Pato Branco, Female e Celemasterl. O esporte é a paixão da atleta, no entanto, ela perdeu contrato, mesmo sem cláusulas que restringissem a produção de conteúdo adulto fora da quadra, de acordo com ela.

“A hipocrisia é real. Fui julgada, excluída e me senti injustiçada, inclusive por outras mulheres. Mas ganhei liberdade e independência financeira. Hoje me sinto mais forte”, desabafou.

Apesar do contratempo, Marcela revelou que vem recebendo uma boa quantia com seu conteúdo, chegando a arrecada cerca de R$ 55 mil por mês, superior aos salários que ela recebia como atleta. “Amo jogar. O futsal faz parte de quem eu sou. Mas não aceito estar em lugares que tentam controlar minha vida fora da quadra”, pontuou.

Marcela deu o exemplo de Key Alves, que também é jogadora e investe na produção de conteúdo adulto. “Ela mostrou que é possível ser sensual, vitoriosa e respeitada. Não tenho medo de julgamentos ou rótulos”, relatou.

