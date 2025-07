Atleta Marabense de Natação se destaca em competição nacional

Foto:Reprodução | Noan também foi o primeiro geral na Travessia do Rio Tocantins, nos Jogos de Verão 2025

Com apenas 15 anos, o marabaense Noan Lemos Gonçalves já carrega um currículo exemplar para qualquer atleta de natação. São mais de 315 medalhas conquistadas em competições regionais e nacionais, incluindo o mais recente: campeão de natação estadual no Rio de Janeiro, no dia 20 de julho .

Ele, que atualmente representa o Fluminense do Rio De Janeiro, é o único atleta paraense da natação a conquistar medalhas nas duas últimas edições dos Jogos Estudantis Brasileiros (JEBs), com direito a ouro e prata.

Apesar da visibilidade nacional, Noan faz questão de seguir representando Marabá, cidade onde deu as primeiras braçadas. O nome do município tem sido divulgado pelo atleta com apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Marabá (Semel).

“Foi com o apoio da Prefeitura que muitas portas começaram a se abrir. A estrutura que hoje está sendo construída para os atletas da cidade, destacam que existe lugar para o esporte prosperar em Marabá”, conta o pai, Francisco Gonçalves.

Desde pequeno, Noan chamava atenção pela paixão pela água. Aos cinco anos, já disputava competições locais. A primeira medalha veio no SESI de Marabá, e dali em diante a carreira deslanchou.

Morador da Folha 27, Nova Marabá, Noan despertou a paixão pela água ainda bebê, no açude do avô em Marabá, e logo se transformou em talento. Aos quatro anos, começou a nadar na Vila Militar, e já aos cinco conquistou sua primeira medalha. Seu desempenho chamou a atenção de grandes clubes como Remo, Flamengo e Fluminense, equipe pela qual atualmente compete e onde segue se destacando. Mesmo representando o Rio de Janeiro hoje, Noan continua sendo um símbolo do esporte marabaense.

Com o apoio da SEMEL, Noan continua se preparando para novos desafios. Ele já possui índices para o Campeonato Brasileiro em Vitória-ES, em novembro, e também representará o Rio de Janeiro em um torneio internacional em Mococa-SP.

Noan ganhou o primeiro lugar geral na Travessia do Rio Tocantins, no domingo (27), pelos Jogos de Verão.

