Atleta revelado pela Portuguesa se despede aos 36 anos no futebol da Malásia.

O atacante Diogo, revelado Portuguesa, com passagens por Flamengo, Santos, Palmeiras e Olympiacos, da Grécia, anunciou sua aposentadoria nesta quarta-feira. Aos 36 anos, o atleta se despede atuando pelo Johor Darul Ta´zim, da Malásia.

Afastado do futebol brasileiro desde 2014, quando deixou o Palmeiras, Diogo atuou nos últimos nove anos no continente asiático, alternando entre clubes da Tailândia e da Malásia. O jogador vê um saldo positivo em sua carreira de 18 anos.

– Vivi a viagem mais linda e inspiradora e realizei meu sonho de infância, que era me tornar jogador de futebol. Mas é claro que a carreira de jogador não é feita só de alegria. Também tive momentos ruins, frustrações, contusões. Mas o saldo desses 18 anos foi muito positivo, muito prazeroso e o melhor de tudo é que estou encerrando esse ciclo da minha vida com a cabeça tranquila, em paz – afirma.

Diogo despontou no futebol quando foi eleito o craque do Campeonato Brasileiro da Série B em 2007, ano em que foi também o artilheiro da equipe na competição, com 18 gols marcados. Na Ásia também teve conquistas individuais, como a de melhor jogador estrangeiro do futebol tailandês em 2018, melhor jogador do Campeonato Tailandês em 2015 e as artilharias do Tailandês em duas temporadas: 2015 (33 gols) e 2018 (34 gols).

– Nem sei por onde começar para transmitir minha gratidão e agradecer a todas pessoas que fizeram parte da minha carreira: companheiros de equipe, presidentes, treinadores, os clubes, sem esquecer todas pessoas que trabalham nos bastidores, como médicos, fisioterapeutas, roupeiros. Aos times que fiz parte, Pequeninos do Jockey, Portuguesa, Olympiacos, Flamengo, Santos, Palmeiras, Buriram United, BG Pathum e Johor, meu obrigado por me receberem e acreditarem em mim. Cada time que atuei terá para sempre uma parte do meu coração.

Os números de Diogo como profissional

TOTAL

Jogos: 563

Gols: 255

Assistências: 127

BG PATHUM UNITED-TAI

Jogos: 49

Gols: 24

Assistências: 13

JOHOR DARUL TA’ZIM-MAS

Jogos: 61

Gols: 31

Assistências: 20

BURIRAM UNITED-TAI

Jogos: 156

Gols: 133

Assistências: 44

PALMEIRAS

Jogos: 34

Gols: 1

Assistências: 2

PORTUGUESA

Jogos: 124

Gols: 41

Assistências: 27

OLYMPIACOS-GRE

Jogos: 80

Gols: 23

Assistências: 14

FLAMENGO

Jogos: 18

Gols: 1

Assistências: 3

SANTOS

Jogos: 41

Gols: 1

Assistências: 4

Fonte: Por Redação do ge e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/12/2023/15:44:14

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...