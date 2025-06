Atletas da UNAMA ficam em 1º lugar nos Jogos Universitários Paraenses

Foto: Divulgação | As modalidades campeãs foram Basquete masculino e feminino; Futsal e Handebol feminino

Sempre incentivando o esporte esportivo, a Universidade da Amazônia (UNAMA) conquistou o título de campeã em quatro modalidades nos Jogos Universitários Paraenses (JUPs) 2025. As medalhas de ouro foram em Basquete masculino e feminino, Futsal e Handebol feminino.

O evento reuniu atletas universitários de alto desempenho em todo o Pará e avaliou o desempenho deles nas competições. As disputas acirradas garantiram as vagas das equipes campeãs nos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs), que acontecem em outubro, na cidade de Natal (RN).

Nesta temporada, as equipes femininas se destacaram por se consagrarem mais de uma vez campeãs, destacando o comprometimento e talento dos atletas no esporte. O basquete se consolidou como tricampeão; o futsal, pentacampeão; e o handebol, bicampeão.

O coordenador de Esportes da UNAMA, Denilson Palheta, comemorou o resultado e a trajetória das equipes com satisfação. “Estamos muito felizes com todo o retorno que nossos alunos e grandes atletas estão recebendo. Eles se dedicaram o ano inteiro para oferecer o melhor com muita garra e respeito. É um grande orgulho para a Universidade da Amazônia ser representada por profissionais tão competentes”.

Os Jogos Universitários Paraenses 2025 encerram neste sábado (28). As equipes de voleibol masculino e feminino e futsal masculino ainda disputam partidas.

Fonte: UNAMA/ Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/06/2025/14:17:51

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com