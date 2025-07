Atletas da UNAMA são convocados para os Jogos Mundiais Universitários de Verão, na Alemanha

FOTO: Divulgação | Os convocados representarão o Brasil na modalidade do Judô

Com alcance internacional, dois atletas da Universidade da Amazônia (UNAMA) foram convocados para os Jogos Mundiais Universitários de Verão 2025. O campeonato acontece de 16 a 27 de julho, contemplando cinco metrópoles do Reno Ruhr, na Alemanha. A expectativa é que mais de 8 mil esportistas universitários participem, representando 150 países.

Sob orientação técnica do professor Pedro Garcia Junior, os alunos classificados pela Universidade da Amazônia são Daniel Nazaré e Henrique Gusmão, ambos do curso de Gestão Financeira. Eles são estudantes do polo Alcindo Cacela EaD (Ensino a Distância).

A seleção para o mundial foi definida no mês de maio, por meio dos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs Seletivas). Na ocasião, os campeões de cada categoria foram convocados para compor a delegação. Os alunos da UNAMA foram medalhistas de ouro na modalidade Judô.

De acordo com Denilson Palheta, coordenador de Esportes da Instituição de Ensino Superior, a seleção dos alunos representa a consolidação da carreira deles à nível internacional, além de reconhecer o esforço de cada um e dos técnicos em campo. “Todo atleta sonha em representar seu país. Essa convocação enriquece o currículo dos nossos esportistas e materializa todo o trabalho que desenvolvemos com eles. São profissionais dedicados e merecedores. O apoio da UNAMA ao esporte universitário é fundamental. Agora, podemos levar nossos judocas ao continente europeu”, celebra.

Fonte: UNAMA/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/07/2025/07:13:42

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...