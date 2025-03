Atletas de Marabá buscam vagas para o Campeonato Brasileiro de Natação

(Foto: Reprodução) – Recentemente contratados pelo Fluminense Football Club, os jovens atletas se dedicam a uma rotina de treinos com o objetivo de melhorar suas performances

Os nadadores marabaenses Noan Lemos Gonçalves e Geovana Silva, ambos com 15 anos, obtiveram bons resultados no 2º Circuito Celebridades Infantil e Juvenil, realizado no Rio de Janeiro em março. O evento, promovido pela Federação Aquática do Estado do Rio de Janeiro (FARJ), também serviu como seletiva para o Campeonato Brasileiro de Natação, que acontecerá em maio, em Uberlândia (MG).

Recentemente contratados pelo Fluminense Football Club, os jovens atletas se dedicam a uma rotina de treinos com o objetivo de melhorar suas performances. Ambos se destacaram na competição, conquistando medalhas e garantindo vagas para o Campeonato Brasileiro.

Noan, que já havia se destacado em competições anteriores, teve um bom desempenho na sua primeira competição oficial pelo Fluminense. Em quatro provas disputadas, conquistou três medalhas. Ele foi ouro nos 100 metros borboleta, com o tempo de 1min02s19, e prata nos 100 metros livre (1min02s19) e 50 metros livre (25s52). Noan também ficou em quinto lugar nos 100 metros peito. Esses resultados garantiram sua vaga no Campeonato Brasileiro, com três índices técnicos, e ele segue se preparando para alcançar mais marcas classificatórias.

Geovana, que antes defendia o Clube do Remo, também teve destaque na competição, conquistando uma medalha de bronze nos 200 metros medley. Ela está no Rio de Janeiro há apenas 17 dias, mas já apresenta melhora nos tempos de prova.

A rotina de treinos de Geovana inclui nadar cerca de sete quilômetros por dia, além de outras atividades. O treinador Felipe Desterro, responsável pelos dois atletas, elogiou o potencial de Geovana, destacando seu futuro promissor na natação. A atleta tem como meta a classificação para o Campeonato Brasileiro de Natação, que será realizado no final de maio.

Geovana divide um apartamento com outra atleta e seus pais são responsáveis pelos custos da moradia. Embora o Fluminense ofereça bolsa estudantil e alimentação, ela ainda enfrenta desafios financeiros com os custos de suplementos e equipamentos. Para continuar sua trajetória no esporte, Geovana busca patrocinadores e aguarda a liberação do Bolsa Atleta Municipal, uma promessa da prefeitura de Marabá que ainda não foi cumprida.

A jovem atleta segue com sua rotina de treinos, com o objetivo de representar Marabá e conquistar mais resultados positivos no esporte.

Fonte: Vinícius Soares – Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/03/2025/17:23:44

