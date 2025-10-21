Foto: Divulgação
Atletas de Novo Progresso se destaca em corrida realizada em Guarantã do Norte (MT)

Chellsen Carneiro
Foto: Reprodução | Atletas de Novo Progresso participaram neste domingo (19)   da 2° corrida de rua da iNove Run, em Guarantã do Norte (MT), e conquistaram excelentes resultados. A equipe voltou para casa com diversos troféus em diferentes categorias, representando com orgulho o município.

Entre os destaques, estão:

🥇 Leilton Bueno – 1º lugar na categoria
🥇 Roger Castro – 1º lugar na categoria
🥈 Kaylanne – 2º lugar no geral
🥉 Valdirene – 3º lugar na categoria geral
🥈 Daniel Santos – 2º lugar na categoria

A participação reforça o crescimento do esporte em Novo Progresso e o empenho dos atletas locais em competições regionais. O grupo Speed Running Novo Progresso agradeceu o apoio recebido e reafirmou o compromisso de continuar levando o nome da cidade ao pódio.

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Republicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/10/2025/10:07:10

