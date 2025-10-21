Atletas de Novo Progresso se destaca em corrida realizada em Guarantã do Norte (MT)

Foto: Reprodução | Atletas de Novo Progresso participaram neste domingo (19) da 2° corrida de rua da iNove Run, em Guarantã do Norte (MT), e conquistaram excelentes resultados. A equipe voltou para casa com diversos troféus em diferentes categorias, representando com orgulho o município.

Entre os destaques, estão:

🥇 Leilton Bueno – 1º lugar na categoria

🥇 Roger Castro – 1º lugar na categoria

🥈 Kaylanne – 2º lugar no geral

🥉 Valdirene – 3º lugar na categoria geral

🥈 Daniel Santos – 2º lugar na categoria

A participação reforça o crescimento do esporte em Novo Progresso e o empenho dos atletas locais em competições regionais. O grupo Speed Running Novo Progresso agradeceu o apoio recebido e reafirmou o compromisso de continuar levando o nome da cidade ao pódio.

Fonte: Jornal Folha do Progresso

