Atletas paraenses conquistam medalha de ouro no Campeonato Brasileiro de Skate Longboard

Foto: Reprodução | Os títulos vieram nas categorias Amador Feminino, com dobradinha paraense no pódio, e Amador Masculino. Apoio do Estado, via Seel, foi fundamental para garantir a participação no evento esportivo.

Os atletas paraenses Néia Valente, Alison Silva e Juliana Castro, que se destacaram no Campeonato Brasileiro de Skate Longboard 2025, realizado neste fim de semana em São Paulo (SP), comemoraram os resultados e agradeceram o apoio do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), que possibilitou a participação de representantes do Estado na principal competição nacional da modalidade.

O destaque da delegação foi a atleta Néia Valente, natural de Salinópolis (nordeste paraense), que conquistou o título de campeã brasileira na categoria Amador Feminino. O segundo lugar ficou com Juliana Castro, garantindo dobradinha paraense no pódio. Na categoria Amador Masculino, o paraense Alison Silva, de Castanhal (Região Metropolitana de Belém), também levou o título de campeão brasileiro, completando um fim de semana histórico para o skate paraense.

O Campeonato, organizado pela Federação Paulista de Skate (FPS) e homologado pela Confederação Brasileira de Skateboarding (CBSk), reuniu atletas de todo o País na Ladeira do Museu do Ipiranga, tradicional palco do longboard brasileiro.

Êxito – Segundo o titular da Seel, Cássio Andrade, foi “uma participação brilhante dos nossos representantes nacionais. Nós, do Governo do Pará, por meio da Seel, estamos felizes por esse momento tão importante para esses atletas e para todos nós”.

Durante o evento, Néia Valente destacou o papel do Programa Bolsa Talento na sua trajetória até o título. “Gostaria de agradecer ao secretário Cássio Andrade e à Secretaria de Esporte e Lazer do Pará pelo apoio. Através do ‘Bolsa Talento’, consegui estar aqui participando do Campeonato Brasileiro e ser campeã! Gratidão a todos pelo apoio. E esse vai pro Pará, galera!”, declarou a atleta.

O Campeonato Brasileiro de Skate Longboard 2025 contou com disputas nas categorias Profissional, Amador, Master e Classic, com destaque para a ampla participação feminina. O evento reafirmou o crescimento do longboard no Brasil e o protagonismo dos atletas paraenses na cena nacional.

Destaques paraenses no Campeonato Brasileiro de Skate Longboard 2025:

Ouro – Néia Valente – campeã brasileira – Categoria Amador Feminino (Salinópolis – PA)

Prata – Juliana Castro – vice-campeã brasileira – Categoria Amador Feminino (Belém – PA)

Ouro – Alison Silva – campeão brasileiro – Categoria Amador Masculino (Castanhal – PA)

