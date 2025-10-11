Atletas paraenses levam medalhas de ouro e bronze em Jiu-Jitsu durante o JUBS 2025

É a primeira vez deles no campeonato, onde se consagram medalhistas nacionais

Estreando na modalidade Jiu-Jitsu nos Jogos Universitários Brasileiros (JUBS), a UNAMA – Universidade da Amazônia já garantiu quatro pódios na categoria. Os medalhistas do Jiu-Jitsu 2025 são os estudantes Guilherme Oliveira, Nivia Barros e Kauane Máximo, que receberam ouro na modalidade individual do esporte. Além deles, o atleta Gabriel Pantoja foi medalhista de bronze.

Atletas de alta performance, os universitários contam com o apoio da Coordenação de Esporte da UNAMA, juntamente com orientações técnicas de Michel Ribeiro. O incentivo é realizado por meio do programa Bolsa Atleta, que disponibiliza bolsas de estudos e a inserção dos jovens em campeonatos intermunicipais, nacionais e internacionais.

Para o técnico Michel Ribeiro, os alunos alcançaram um resultado excelente e o objetivo é aprimorar cada vez mais o talento deles. “Esse é o nosso primeiro ano no JUBS e o resultado foi muito satisfatório. É uma felicidade e gratidão treinar esses atletas, que representam o Pará com muita garra”, parabenizou.

A campeã Kauanne Máximo, cursando Educação Física, comentou sua experiência no primeiro ano de JUBS. “É uma sensação maravilhosa. Representar a minha faculdade e competir no esporte que eu gosto já é uma alegria; Levar a medalha de ouro para casa é uma certeza de dever cumprido”, afirmou.

O aluno Gabriel Pantoja conquistou medalha de bronze em Jiu-Jitsu. Ele descreveu sua participação como honrosa e gratificante. “É uma grande emoção receber essa medalha. Estamos disputando com grandes atletas. É minha primeira vez e eu consegui estar no pódio entre os melhores. É uma grande vitória”, finalizou.

Fonte: Unama Belém/FOTO: LUÍZA FRUET (SER EDUCACIONAL) e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/10/2025/11:48:42

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...