Atletas paraenses sobem ao pódio no Super Campeonato Brasileiro de Taekwondo 2025

Foto:Reprodução | Com apoio do Governo do Pará, via Seel, delegação que foi a Aracaju (SE) reuniu mais de 2 mil atletas das categorias cadete ao master, de todas as regiões do Brasil

Com apoio do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), atletas paraenses sobem ao pódio do Super Campeonato Brasileiro de Taekwondo 2025, trazendo para o Estado cinco medalhas, sendo duas de ouro, uma de prata e duas de bronze.

O governo do Estado apoiou mais de 25 atletas para a competição, uma das mais importantes da modalidade. Em Aracaju, capital de Sergipe, o evento reuniu mais de 2 mil atletas das categorias cadete ao master, de todas as regiões do Brasil. O evento foi organizado pela Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTKD).

O secretário de Estado de Esporte e Lazer, Cássio Andrade, ressaltou a importância da conquista. “O Taekwondo do Pará vive um momento especial. Esses resultados mostram o talento dos nossos atletas e a importância do apoio do governo do Estado para que eles possam competir em alto nível. Estamos muito felizes com as conquistas, e certos de que ainda teremos muitos motivos para comemorar no futuro”, destacou.

O apoio do Governo do Pará, por meio da Seel, garante aos atletas custeio de passagens, hospedagem e alimentação em competições nacionais e internacionais, fortalecendo o desenvolvimento do esporte de alto rendimento no Estado.

Medalhistas paraenses no Brasileiro 2025

• Ouro – Alice Batista Martins – categoria cadete, faixa colorida, +59 kg

• Ouro – Ivete Dias – categoria master 8, -49 kg

• Prata – Júlia Cristina Nascimento da Silva – categoria cadete, faixa colorida, -51 kg

• Bronze – Davi de Souza Savino – categoria cadete, faixa colorida, -53 kg

• Bronze – Breno Torres – categoria faixa preta, master 2, -80 kg

Na categoria principal (faixa preta), os atletas paraenses Artur Cruz, Isadora Ferreira dos Anjos, Vitória Andrade e Leonardo Alves chegaram às disputas por medalha, mas finalizaram na 5ª colocação.

A medalhista de ouro Alice Batista Martins, 12 anos, disse estar “muito contente com o resultado. Agradeço o apoio do Governo do Pará, e da Seel, que foi fundamental nesta minha conquista do ouro”.

Já a prata de Júlia Cristina Nascimento da Silva, 13 anos, teve sabor especial. “Agradeço à Seel por ter patrocinado a minha viagem para o Brasileiro e à equipe da Torres por sempre me apoiar e me ensinar. Foi a minha primeira participação e já consegui subir ao pódio em segundo lugar. Gostei muito da experiência e, ano que vem, vou buscar o ouro, se Deus quiser”, declarou.

A equipe paraense já se prepara para a Copa do Brasil de Taekwondo, que será realizada de 19 a 23 de novembro, no Rio Grande do Sul, onde buscará ampliar o quadro de medalhas e manter o bom desempenho nacional.

