Atlético goleia Grêmio, busca virada nos pênaltis e é campeão do Brasileiro Sub-17

Atlético e Grêmio se entrentaram neste sábado (18), na Arena MRV – (Foto>Reprodução)

Galinho venceu por 3 a 0 neste sábado (18), na Arena MRV, virou o placar e conquistou a taça da competição nos pênaltis

Com muita luta, virada e bom futebol, o Atlético é o campeão do Campeonato Brasileiro Sub-17. Neste sábado (18), na Arena MRV, o Galinho mostrou determinação e superou o Grêmio por 3 a 0 no tempo regulamentar — resultado que igualou o placar agregado após a derrota no jogo de ida. Nos pênaltis, brilhou a estrela do goleiro Kaio, que pegou uma cobrança e o Alvinegro venceu por 4 a 2.

Gabriel Mec, grande esperança do Tricolo gaúcho perdeu o último pênalti, ao chutar na trave.

Cauã Soares duas vezes e Ronaldo fizeram os gols do Galinho nos 90 minutos.

Na ida, o Tricolor Gaúcho venceu por 4 a 1. Na Arena do Grêmio, os gols foram marcados por Lucca (duas vezes), Roger e João Borne, enquanto Mosquito fez o gol do Atlético.

Com o resultado, o Atlético conquista o título desta categoria pela primeira vez em sua história.

Pressão e contragolpe

Em busca da virada, o Atlético começou a partida com uma blitz no campo de ataque. Cauã Soares e Jonatas chegaram a finalizar antes dos 10 minutos. O treinador Henrique Teixeira apostou na amplitude para atacar, com Pascini e Mosquito bem espetados, como alas. Samuel Rodrigues, lateral-direito, desceu para a primeira linha, para ajudar na construção. No ataque, uma linha de cinco pressionava a defesa gremista.

Contudo, o lance mais perigoso foi do Grêmio. Em um cruzamento da direita, Lucca acertou uma bela cabeçada, que obrigou o goleiro Kaio a fazer um milagre aos 20 minutos da primeira etapa.

Na sequência, o Galinho respondeu com Pascini. Chute forte travado.

Pouco antes do final do primeiro tempo, mais pressão do Atlético. Em finalização de fora da área, Índio obrigou o goleiro Vitão a fazer grande defesa.

O primeiro gol

Após um primeiro tempo de muitas chances, o gol que tirou o zero do placar saiu apenas aos 48 minutos do primeiro tempo. Cauã Soares subiu mais alto que a zaga do Grêmio e diminuiu a vantagem tricolor.

Esse foi 11º gol do camisa 9 na competição. Ele foi o artilheiro do time alvinegro.

Segundo tempo de sufoco

O Atlético intensificou a pressão no segundo tempo. Logo aos dois minutos, a equipe mineira reclamou de um pênalti em Índio. Contudo, o VAR não pediu a revisão do lance.

Com o tempo, o Tricolor gaúcho aproveitou a queda de rendimento do Galinho e chegou com perigo. Em cabeçada de Lucca, Kaio Assis operou mais um milagre.

O segundo gol

No entanto, o Atlético seguiu melhor. Assim sendo, o segundo gol do Galinho veio aos 13 minutos do segundo tempo. Após um chutaço de Mosquito de fora da área, a bola bateu no travessçao e se ofereceu para o camisa 9. O centroavante não perdoou, e chutou de primeira para ampliar e dar esperanças.

O terceiro gol: golaço para deixar tudo igual

O gol que empatou a grande final foi marcado por Ronaldo. O atacante veio do banco para decidir. Ele recebeu na ponta direita, conduziu para o meio e acertou um chutaço para fazer o terceiro. Aos 49 minutos do segundo tempo, com a assinatura do Galo.

Kaio brilha e Mec vacila

O goleiro Kaio brilhou nas penalidades, ao defender uma cobrança. O outro erro do Grêmio foi de Gabriel Mec, maior esperança da base nos últimos anos, que chutou a bola na trave.

Atlético 3 x 0 Grêmio (4 a 2 nos pênaltis)

Atlético

Kaio Assis; Samuel Rodrigues, Vitão, Xavier e Pascini; Luiz Peu, Índio e Jonatas (João Teixeira); Mathias (Gutte), Mosquito (Ronaldo) e Cauã Soares. Técnico: Henrique Teixeira.

Grêmio

Vitão; Vitor Ramon, David Brendo, Luis Eduardo e Lucas Rian (Alexsander); Danillo, Tiaguinho (Jhon) e João Borne (Iago); Roger (Vagner), Gabriel Mec e Lucca (Harlley). Técnico: Ruimar Kunzel.

Gols: Cauã Soares (48′ 1º tempo e 16′ 2º tempo) (Atlético) e Ronaldo (49′ do 2º tempo)

Cartões amarelos: Harlley (Grêmio)

Motivo: jogo de volta da final do Campeonato Brasileiro Sub-17

Data e horário: sábado, 13 de outubro, às 11h (de Brasília)

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Daniel Alejandro Hidalgo Blanco (RR)

Assistente 1: Alex Sandro Quadros Thome (RR)

Assistente 2: Antônia Soliane Oliveira dos Santos (RR)

Quarto Árbitro: Daniel da Cunha Oliveira Filho (MG)

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

Fonte: Itatiaia e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/10/2025/08:46:41

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...