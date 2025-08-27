Atlético-MG e Cruzeiro abrem as quartas da Copa do Brasil

Lance de Cruzeiro x Atlético-MG, pelo Brasileirão 2025 — Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Nesta quarta-feira (27) também jogam Vasco x Botafogo e Athletico-PR x Corinthians pela mesma fase do torneio.

Começam, nesta quarta-feira (27), as quartas de final da Copa do Brasil. Às 19h30, na Arena MRV, Atlético Mineiro e Cruzeiro fazem o clássico de Belo Horizonte. Às 21h30, outro clássico: Vasco e Botafogo, que se enfrentam em São Januário. Já no mesmo horário, mas em Curitiba, o Athletico Paranaense recebe o Corinthians.

Nest quinta-feira (28), o Bahia recebe o Fluminense, 19h30, na Arena Fonte Nova. Também nesta quarta serão definidos os últimos quatro participantes da fase liga da Liga dos Campeões da Europa.

O Qarabag do Azerbaijão enfrenta o Ferencvaros da Hungria, o português Benfica encara o turco Fenerbahce, os belgas do Club Brugge jogam com os escoceses do Rangers, enquanto o Copenhague, da Dinamarca, enfrenta o Basel, da Suíça.

Os vencedores após soma dos placares com os primeiros jogos se unirão ao Pafos do Chipre, ao Bodo/Glimt da Noruega e ao Kairat, do Cazaquistão, que obtiveram vagas nessa terça-feira (26).

