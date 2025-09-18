Atlético-MG empata com o Bolívar pela Sul-Americana

Copa Sul-Americana 2025: Bolívar x Atlético-MG. — Foto: Pedro Souza / Atlético-MG

Depois de um bom primeiro tempo, com o placar de dois a zero, o Galo não aguentou a altitude de La Paz em jogo da Sul-Americana.

O Palmeiras saiu na frente do River Plate no duelo pelas quartas de final da Copa Libertadores. Em Buenos Aires, o alviverde chegou a abrir 2 a 0 no placar no primeiro tempo, com gols de Gómez e Vitor Roque, mas no segundo tempo o River descontou com Martínez Quarta. Agora, no jogo da volta, o Palmeiras joga por um empate em casa para avançar às semifinais do torneio continental.

Nesta quinta-feira (18), o São Paulo enfrenta a LDU na altitude de Quito às 19h, também pela Libertadores, enquanto às 21h30 o Flamengo recebe o Estudiante,s da Argentina.

Pela Copa Sul-Americana, o Atlético Mineiro empatou por 2 a 2 com o Bolívar na altitude de La Paz, enquanto o Once Caldas da Colômbia ganhou do Independiente del Valle do Equador, por 2 a 0. Nesta quinta o Alianza Lima joga com a Universidad de Chile.

Já pelo Campeonato Brasileiro, Botafogo e Mirassol se enfrentaram em jogo atrasado da 12ª rodada da competição. O Glorioso chegou a abrir 3 a 0 no marcador, mas sofreu o empate; 3 a 3.

